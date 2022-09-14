Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan altın fiyatları yeni haftaya da yukarı yönlü bir seyirle başlamıştı. Ancak hafta ortasında gerçekleşen kritik gelişme sonrası altın piyasasında yön değişti.

Mart ayında 25 baz puan ile faiz artırımlarına başlayan ABD Merkez Bankası (Fed) uyguladığı sıkı para politikalarıyla birlikte altın fiyatlarını baskılıyor. Bu durum yatırımcıları dolara yönlendirirken, altın piyasasından çıkmasına neden oluyor. Faizsiz bir varlık olan altın Fed’in para politikasından negatif etkileniyor.

ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ KRİTİK GELİŞMEDEYDİ

Geçtiğimiz gün altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD’de açıklanan ağustos ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisindeydi. Buna göre tüketici fiyatları ağustos ayında yıllık bazda yüzde 8.3 oranında arttı. Piyasa beklentisi ise yüzde 8.1 yükseliş olacağı yönündeydi.

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Tüketici fiyatları temmuz ayında yıllık bazda yüzde 8.5 oranında yükselmişti.

Aylık bazda ise tüketici fiyatları yüzde 0.1 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi ise yüzde -0.1 oranında artış olacağı şeklindeydi.

ABD’de enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin etkisiyle altın fiyatlarında baskı arttı. Fed’in yüksek enflasyona karşı daha sert faiz artırımına gideceği beklentileri kuvvetlendi. Fed’in 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan toplantıda politika faizini 100 baz puan artırma ihtimali güçlendi.

Fed son toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 2.50 seviyesine çıkarmıştı.

ONS ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Geçtiğimiz güne 1724 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından 1697 dolara kadar geriledi. Ons altın günü 1702 dolardan tamamladı.

Bugüne 1702 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1704 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1697 dolar, en yüksek ise 1706 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN KRİTİK SINIRDA

Yurt içinde ise gram altın fiyatı geçtiğimiz gün ons altına paralel hareket etti. Güne 1010 liradan başlayan gram altın 995 liraya kadar geriledikten sonra 998 liradan kapandı. Böylelikle gram altın 1000 lira olan kritik seviyenin altına sarkmış oldu.

Bugüne 999 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1000 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 996 lira, en yüksek ise 1001 lira seviyeleri görüldü.