Altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların gözü kulağı çarşamba günü açıklanan Fed faiz kararındaydı. Fed piyasa beklentileri dahilinde politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 3-3.25 seviyesine çıkardı. Böylelikle son 3 toplantısında da 75 baz puanlık bir faiz artırımına gitmiş oldu.

FED KARARI SONRASI ALTINDA SERT HAREKET

Kritik karar sonrası ise çarşamba günü altın fiyatları hareketlendi. Fed’in üst üste sert faiz artırımına gitmesiyle birlikte altın fiyatlarında baskı arttı. Kararın açıklanmasından önce 1664 dolardan işlem gören ons altın ilk tepki olarak 1653 doları görerek günlük bazda en düşük seviyeyi test etti. Ardından yükselişe geçen ons altın günü 1673 dolardan kapattı.

75 VE 50 BAZ PUAN FAİZ ARTIRIMI BEKLENİYOR

Faiz kararı sonrası metinde fed yetkilileri yıl sonu faiz tahmini yüzde 4.4 olarak açıkladı. Öte yandan bazı kurumlar ise kasım ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda ise 75 ile 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapılabileceğini belirtiyor. Fed’in yıl sonuna kadar faiz artışlarına devam etmesi altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabilir.

ONS ALTIN HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPATMAYA HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz güne 1673 dolardan başlayan ons altın 1655 dolara kadar geriledikten sonra 1671 dolardan kapandı.

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Haftanın son işlem gününe 1671 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay bir seyir izleyerek açılış seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1668 dolar, en yüksek ise 1675 dolar seviyeleri görüldü. Bugün gösterdiği hareketle birlikte ons altın haftayı düşüşle kapatmaya yöneldi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yurt içinde ise gram altın fiyatındaki hareketler yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz güne 986 liradan başlayan gram altın 977 liraya kadar geriledikten sonra 984 liradan kapandı.

Bugüne 985 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükseliş kaydederek 987 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 983 lira, en yüksek ise 988 lira seviyeleri görüldü.