Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftayı yükselişle tamamlayan altın piyasası yeni haftada sert hareketlere sahne oluyor. Özellikle pazartesi günü ABD’de imalat PMI verilerinin beklentilerin altında kalması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayından sonra faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi.

ONS VE GRAM ALTINDA SERT HAREKET

Bu gelişmenin etkisiyle birlikte haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatı 1700 dolar pivot seviyeyi aştı. Ons altındaki toparlanma ise yurt içinde gram altın fiyatının hızlı yükselmesinde etkili oldu. Pazartesi günü gram altın 1000 lira olan kritik seviyeyi aştı.

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Salı günü 1729 dolara kadar yükselen ons altın çarşamba günü dolar endeksindeki yükselişin etkisiyle birlikte yeniden 1700 dolar düzeyine kadar geriledi. Ons altın günü 1716 dolardan kapattı.

PİYASALARDA ABD İSTİHDAMI ETKİSİ

Geçtiğimiz gün öğleden sonra ABD’de özel sektör istihdamı açıklandı. Özel sektör istihdamı piyasa beklentilerinin hafif üzerinde 208 bin arttı. ABD’de iş gücü piyasasının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte Fed’in sıkı para politikasına devam edeceği beklentileri arttı. Bu durum dolar endeksini yükseltirken, ons altın fiyatını baskıladı.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bugüne 1716 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine gerileyerek 1709 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1707 dolar, en yüksek ise 1725 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN BUGÜN HAFİF GERİLİYOR

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altına paralel hareket ediyor. Geçtiğimiz güne 1031 liradan başlayan gram altın ons altındaki gerilemenin etkisiyle birlikte 1016 liraya kadar düştükten sonra 1027 liradan kapandı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1026 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1020 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1020 lira, en yüksek ise 1030 lira seviyeleri görüldü.