Altın fiyatları ne kadar oldu?

Mart ayında 2 bin doların üzerine çıktıktan sonra ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırmaya başlamasıyla birlikte ons altında rüzgar tersine döndü. Fed’in yüksek enflasyona karşı faiz artırım hızını yükseltmesiyle birlikte ons altında baskı arttı. Ons altın mart ayında gördüğü zirve seviyeden yüzde 19 gerileme gösterdi.

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ALTIN YATIRIMCILARININ GÖZÜ ABD ENFLASYONUNDAYDI

Öte yandan altın yatırımcılarının gözü kulağı dün saat 15.30’da ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. ABD’de tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 8.2 oranında yükseldi.

Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.1 oranında artması yönündeydi. Ağustos ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında yukarı gelmişti. Verinin açıklanmasının ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlandı.

Ons altın ABD'de enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sert düşerek 1642 dolara kadar geriledi. Ardından ons altın 1648 dolar seviyesinde denge buldu. Ons altında gün içerisinde en yüksek 1682 dolar seviyesi görüldü.

Özellikle ABD enflasyonu sonrası ons altında gerçekleşen sert düşüş yurt içinde gram altın fiyatının aşağı yönlü seyretmesinde etkili oldu. Kritik gelişme öncesinde 1001 liradan işlem gören gram altın 981 liraya kadar geriledi. Gram altında gün içerisinde en yüksek 1005 lira seviyesi test edildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Haftanın son gününde ise ons altın 1670 dolar seviyesinde seyrediyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1659 dolar, en yüksek ise 1671 dolar seviyesi görüldü.

Gram altın ise yeni günde 996 liradan alıcı buluyor.