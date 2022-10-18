Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta geneli boyunca düşüşünü sürdüren altın fiyatları perşembe günü ABD enflasyonu sonrası aşağı yönlü seyrini hızlandırdı. ABD’de tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 8.2 oranında yükseldi.

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Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.1 oranında artması yönündeydi. Ağustos ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında yukarı gelmişti. Verinin açıklanmasının ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlandı.

Perşembe gününe 1673 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 1642 dolara kadar geriledi. Güne 998 liradan başlayan gram altın kritik gelişme sonrası ons altında gerçekleşen düşüşün etkisiyle birlikte 981 lirayı test etti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Yeni günde ons altın 1655 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1649 dolar, en yüksek ise 1660 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ikinci işlem gününde ise gram altın 989 liradan alıcı buluyor.