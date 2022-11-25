Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın yatırımcısının gözü kulağı ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ons altın 3 ayın zirvesini görürken, gram altın ise tüm zamanların rekoru olan 1068 liraya kadar yükselmişti. Ancak geçtiğimiz hafta ortasından itibaren altın piyasasında baskı artmıştı.

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Yeni haftaya da düşüşle başlayan altın fiyatlarında yön ABD Merkez Bankası’nın (Fed) kasım ayında gerçekleştirdiği toplantının tutanaklarını yayınlamasıyla değişti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının yayınlanan tutanaklarında üyelerin çoğu faiz artırımlarının yakın zamanda yavaşlatılması gerektiğini söyledi.

"1-2 Kasım toplantısında katılımcıların önemli çoğunluğu faiz artırım hızında bir yavaşlatmanın yakında uygun olmasının muhtemel olduğunu değerlendirdi" ifadelerinin yer aldığı tutanaklarda "Katılımcılar daha yavaş bir hızla faiz artırımının FOMC'ye hedeflerine doğru ilerlemeleri değerlendirmek için daha iyi imkan vereceğini öngördü" denildi.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Ons altın yeni günde 1749 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1746 dolar, en yüksek ise 1761 dolar seviyeleri test edildi.

Haftanın son gününde ise gram altın 1047 liradan işlem görüyor.