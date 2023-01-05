Altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni haftanın ilk günlerinde ABD ve yurt dışı piyasaların kapalı olmasıyla birlikte altın piyasası sakin bir seyir izlemişti. Haftaya 1823 dolardan başlayan ons altın salı ve çarşamba günleri büyük bir yükseliş göstererek 6.5 ayın zirvesine çıkmıştı. Peki dün yayınlanan Fed tutanakları piyasayı nasıl etkiledi?

ONS ALTIN 6.5 AYIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 1838 dolardan başlayan ons altın 1865 dolara kadar yükselerek 6.5 ayın zirvesine çıktı. Ons altın günü 1855 dolardan kapattı.

FED TOPLANTI TUTANAKLARI YAYINLANDI

Öte yandan geçtiğimiz gün saat 22.00’de ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında gerçekleştirdiği toplantısına dair tutanakları yayınlandı. Fed, 4 toplantıda faizi üst üste 75 baz puan yükselttikten sonra aralık ayında faiz artırım hızını yavaşlatarak 50 baz puanlık bir artırıma gitmişti. Fed politika faizini yüzde 4.50 seviyesine çıkarmıştı.

Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarına dair faiz politikasının ipuçlarının arandığı Fed toplantısında piyasaların beklediği gibi bir parasal gevşeme mesajı çıkmadı.

Tutanaklar Fed üyelerinin gelecek ay yapacakları toplantıda faizi 50 baz puan daha artırıp artırmayacağı veya faiz artırım hızını bir kez daha düşürüp düşürmeyeceği konusunda bir ipucu vermedi.

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Tutanaklarda finansal koşulların "gereksiz" gevşemesinin fiyat istikrarını sağlama çabalarına zarar vereceği konusunda uyarıda bulunuldu.

Fed cephesinden gelen şahin mesajlar sonrasında altın piyasasında sert bir düşüş görülmedi.

ONS ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1855 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1851 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1850 dolar, en yüksek ise 1859 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR SEVİYEYİ GÖRDÜ

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı geçtiğimiz gün büyük bir yükseliş göstererek yatırımcıların dikkatini çekti. Güne 1106 liradan başlayan gram altın 1124 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. Gram altın günü 1118 liradan kapattı.

Bugüne 1118 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1115 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1115 lira, en yüksek ise 1120 lira seviyeleri test edildi.