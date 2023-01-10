Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD’de iş gücü istatistiklerinin açıklanmasının ardından piyasalarda risk iştahı arttı. ABD’de tarım dışı istihdam aralık ayında 223 bin yükseldi. Piyasa beklentisi ise 200 bin artış olacağı yönündeydi.

ABD İŞ GÜCÜ PİYASASI ALTINA YÖN VERDİ

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının aynı kalacağı şeklindeydi. ABD’de iş gücü piyasasının toparlanma göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranını daha yavaş artırabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişme ise altın fiyatlarının hızlı yükselmesine neden oldu.

Geçtiğimiz hafta cuma gününe 1833 dolardan başlayan ons altın kritik gelişme sonrasında 1869 dolara kadar çıkarak 13 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti. Ons altın haftayı 1866 dolardan kapattı. Ons altın geçen hafta yüzde 2.3 oranında değer kazandı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz haftaya 1096 liradan başlayan gram altın cuma günü 1127 liraya kadar yükselerek tarihi rekor seviyeyi gördü. Gram altın haftayı 1122 liradan kapattı.

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYA REKORLA BAŞLADI

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise altın fiyatlarında yukarı yönlü seyir sürdü. Pazartesi gününe 1866 dolardan başlayan ons altın 1881 dolara kadar yükselerek 8 ayın zirvesine çıktı. Ons altın günü 1871 dolardan kapattı.

Dün 1124 liradan açılan gram altın ise 1139 liraya kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın günü 1129 lira seviyesinden tamamladı.

YATIRIMCILAR POWELL'IN KONUŞMASINI BEKLİYOR

Piyasalarda gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmada.

Powell bugün İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenecek olan Merkez Bankası Bağımsızlığı Uluslararası Sempozyumu'nda konuşacak. Konuşma Türkiye saati ile 17.00'de başlayacak. Powell'ın burada piyasalara vereceği mesajlar oldukça önemli.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Bugüne 1871 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1876 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1867 dolar, en yüksek ise 1877 dolar seviyeleri test edildi.

Salı gününe 1129 liradan başlayan gram altın ise şu dakikalarda yükselerek 1132 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1120 lira, en yüksek ise 1133 lira seviyeleri görüldü.