Altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftaya yükselişle başlayan altın fiyatlarında yön geçtiğimiz gün ABD’den gelen enflasyon rakamları sonrasında belli oldu. Pazartesi gününe 1866 dolardan başlayan ons altın dün kritik eşik olan 1900 doların üzerine çıktı. Gram altın ise 1148 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Peki altın fiyatlarındaki yükselişin sebebi ne?

PİYASALARIN MERAKLA BEKLEDİĞİ KRİTİK ABD ENFLASYONU AÇIKLANDI

Para ve emtia piyasalarında yatırımcıların merakla beklediği ABD enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

ABD’de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine inerken, aylık enflasyon ise yüzde 0.1 oranında düşüş gösterdi. ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi para ve emtia piyasalarında risk iştahını artırdı.

ONS ALTIN DÜN 1901 DOLARI GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1876 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 1901 doları görerek 8 ayın zirvesine çıktı. Ons altın en son 5 Mayıs 2022 tarihinde 1909 doları test etmişti. Ons altın günü 1898 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN 1148 LİRAYI TEST ETTİ

Yurt içinde ise gram altın fiyatı ons altında gerçekleşen sert yükselişin etkisiyle birlikte rekor kırmaya devam diyor. Perşembe gününe 1132 liradan başlayan gram altın 1148 lirayı görerek tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altın günü 1146 liradan kapattı.

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Geçtiğimiz hafta ABD’de işsizlik rakamlarının beklentilerin üzerinde olumlu yönde gerçekleşmesinin ardından dün enflasyonun da gerileme göstermesi makroekonomik göstergelerin iyileştiğine işaret etti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell her söyleminde enflasyon ve iş gücünde belirgin bir iyileşme görülene kadar faiz artışlarına devam edileceği mesajını veriyordu. Enflasyonda görülen düşüş sonrası Fed’in ileriye dönük projeksiyonlarında faiz oranlarında yavaşlamaya gidebileceği beklentileri kuvvetlendi.

ALTIN FİYATLARINDA REKOR SÜRÜYOR

Haftanın son işlem gününe 1898 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1907 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içeirsinde en yüksek 1907 dolar, en yüksek ise 1892 dolar seviyeleri test edildi.

Bugüne 1146 liradan başlayan gram altın 1152 lirayı görerek tarihi rekor seviyeye ulaştı. Gram altında gün içerisinde en düşük 1142 lira seviyesi görüldü.