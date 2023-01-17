Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler geçtiğimiz hafta perşembe günü ABD’de açıklanan enflasyon rakamlarındaydı. Buna göre ABD'de tüketici fiyatları altıncı ayda da yıllık bazda geriledi ve 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geldi.

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ABD’de aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 6.5 seviyesine inerken, aylık enflasyon ise yüzde 0.1 oranında düşüş gösterdi. ABD’de enflasyonun yavaşlama göstermesi para ve emtia piyasalarında risk iştahını artırdı.

PİYASA 25 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI BEKLİYOR

ABD’de iş gücü verileri ve enflasyonun iyileşme göstermesi ABD Merkez Bankası’nın (Fed) önümüzdeki toplantılarda faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentilerini kuvvetlendirdi. Fed’in bir sonraki toplantıda politika faizini 25 baz puan artırabileceği beklentileri güçlendi.

ALTIN FİYATLARI ENFLASYON SONRASI HAREKETLENDİ

ABD’de enflasyon rakamlarının düşüş göstermesinin ardından altın, hisse piyasaları, kripto paralar toparlanma gösterdi. Özellikle güvenli liman altında görülen sert yükseliş dikkat çekti.

ONS ALTIN 1929 DOLARI GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1920 dolardan başlayan ons altın 1929 doları görerek neredeyse 9 ayın en yüksek seviyesini test etti. Ons altın en son 25 Nisan tarihinde 1934 doları görmüştü. Ons altın günü 1916 dolar seviyesinden kapattı.

GRAM ALTIN TARİHİ REKOR KIRDI

Haftaya 1159 liradan başlayan gram altın 1165 liraya kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini test etti. Gram altın dün 1158 liradan kapandı.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN GERİLİYOR

Bugüne 1916 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileme göstererek 1911 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1908 dolar, en yüksek ise 1919 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın ikinci işlem gününe 1158 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre gerileyerek 1154 lira seviyesinde hareket ediyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1151 lira, en yüksek ise 1160 lira seviyesi test edildi.