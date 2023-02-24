Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın yatırımcılarının gözü kulağı çarşamba günü saat 22.00’de açıklanan Fed toplantı tutanaklarındaydı. Fed’in 1 Şubat tarihinde 25 baz puan faiz artışına gittiği toplantıya dair tutanaklarda sıkı para politikasına devam edileceği mesajı verildi.

Fed üyelerinin büyük çoğunluğu 25 baz puanlık bir faiz artışına gidilebileceğini belirtirken, bazı üyeler ise 50 baz puanlık bir faiz artırımı yapılması yönünde görüş bildirdi.

ALTIN FED TUTANAKLARI SONRASI HAREKETLENDİ

Çarşamba günü Fed toplantı tutanakları sonrasında düşüşe geçen ons altın perşembe günü de aşağı yönlü seyrini devam ettirdi.

ABD’DE BÜYÜME BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Dün saat 16.30’da ABD ekonomisine yönelik 2022 yılı 4. çeyrek büyüme rakamları açıklandı. ABD ekonomisinde büyüme piyasa beklentilerinin altında yüzde 2.7 olarak açıklandı. Piyasalarda beklenti yüzde 2.9’luk büyüme olacağı yönündeydi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Geçtiğimiz güne 1825 dolardan başlayan ons altın ABD büyüme rakamları öncesinde 1823 dolardan işlem görürken, kritik gelişme sonrası kısa süre içerisinde 1830 doları test etti. 1830 doları gördükten sonra düşüşe geçen ons altın günü 1823 dolardan kapattı.

ONS ALTIN BUGÜN HAFİF YÜKSELİYOR

Haftanın son işlem gününe 1823 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif yükselerek 1825 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1822 dolar, en yüksek ise 1827 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1101 LİRAYI TEST ETTİ

Geçtiğimiz güne 1107 liradan başlayan gram altın 1102 liraya kadar geriledikten sonra 1106 liradan kapandı.

Bugün 1106 liradan açılan gram altın 1101 lira seviyesini test etti. Gün içi dip seviyeyi gördükten sonra toparlanma gösteren gram altın şu dakikalarda 1108 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en yüksek 1109 lira seviyesi görüldü.