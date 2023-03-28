Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD’de yaşanan bankacılık krizine ilişkin gelişmeler para ve emtia piyasalarında yönü tayin etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda iflas eden ABD’nin en büyük 16. bankası konumunda olan Silikon Vadisi Bankası, First Citizens Bank tarafından satın alındı.

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First Citizens Bank’ın SVB’nin yaklaşık 72 milyar dolarlık varlığını 16.5 milyar dolarlık indirimle satın aldığı açıklandı. Bu gelişme sonrasında ABD hisse senetleri ve küresel piyasalarda yükselişler görüldü.

ONS ALTIN DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1978 dolardan başlayan ons altın 1944 dolara kadar geriledikten sonra 1956 dolardan kapandı.

ONS ALTIN BUGÜN GERİLİYOR

Bugüne 1956 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda düşüş göstererek 1952 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1951 dolar, en yüksek ise 1964 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTIN 1200 LİRANIN ALTINI GÖRDÜ

Geçtiğimiz güne 1211 liradan başlayan gram altın 1193 liraya kadar geriledikten sonra 1200 liradan kapandı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1201 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 1199 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1198 lira, en yüksek ise 1205 lira seviyesi test edildi.