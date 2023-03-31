Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasaları geçtiğimiz haftalarda ABD’de başlayan banka krizi sonrası hareketlenmişti. Kritik gelişme sonrasında dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde büyük düşüşler görülmüş ve altın fiyatlarında sert yükseliş yaşanmıştı.

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Özellikle kriz ortamında yatırımcıların güvenli liman olarak görülen altına yönelmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta ons altın 2 bin dolar düzeyini aşmıştı.

BANKA KRİZİ ENDİŞELERİNİN HAFİFLEMESİYLE ONS ALTIN GERİLEDİ

Yeni haftaya 1978 dolardan başlayan ons altın çarşamba günü 1958 dolar seviyesine kadar düştü.

Haftanın son gününde ons altın 1979 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1977 dolar, en yüksek ise 1983 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA SON DURUM NE?

Çarşamba günü 1213 liradan açılan gram altın 1204 liraya kadar geriledikten sonra 1207 liradan kapandı.

Bugün gram altın 1221 liradan işlem görüyor.