Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin daha fazla faiz artışına gidilebileceğine yönelik söylemleri sonrası altın fiyatları düşüşe yönelmişti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard enflasyonun inatçı şekilde yüksek seyretmeye devam ettiğine işaret eden son veriler sonrasında faiz artırımlarına devam edilmesi gerektiğini söyledi.

FED ÜYESİNDEN 50 BAZ PUAN ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Bullard politika faizinin 50 baz puan daha artırılarak yüzde 5,50-5,75 aralığına yükseltilmesi gerektiğini ifade etmişti.

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Fed cephesinden faiz artışlarına yönelik gelen mesajlar sonrasında dolar endeksi geçen hafta perşembe günü 102’li seviyelerin üzerine çıkmıştı.

FED’DEN 25 BAZ PUAN ARTIŞ BEKLENİYOR

Mayıs ayında Fed’den 25 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, sonraki döneme ilişkin verilecek mesajlar piyasaların odağında olacak. Fed’in politikası faizsiz bir varlık olan altın piyasası üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ONS ALTIN GEÇEN HAFTA YÜZDE 1 GERİLEDİ

Geçtiğimiz haftaya 2002 dolardan başlayan ons altın cuma günü 1971 dolara kadar geriledi. Dip seviyeyi gördükten sonra toparlanma gösteren ons altın haftayı 1983 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 1 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN DA DÜŞTÜ

Yurt içinde ise geçtiğimiz hafta gram altının fiyatı ons altına paralel hareket etti. Geçen haftaya 1247 liradan başlayan gram altın cuma günü 1229 liraya kadar geriledikten sonra 1237 liradan kapandı. Haftalık bazda gram altın yatırımcısına yüzde 0.8 oranında kaybettirdi.

ALTIN PİYASASI DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 1983 dolardan başlayan ons altın 1990 dolara kadar yükseldikten sonra 1989 dolardan kapandı.

Pazartesi gününe 1238 liradan başlayan gram altın 1241 liraya kadar yükseldikten sonra günü 1240 liradan kapattı.

BUGÜN FİYATLARDA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 1989 dolardan başlayan gram altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yükselerek 1994 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1988 dolar, en yüksek ise 2000 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1240 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda toparlanma göstererek 1244 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1238 lira, en yüksek ise 1248 lira seviyeleri test edildi.