Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz ay ABD’de peş peşe 3 bankanın iflas etmesi ve First Republic Bank’ta mevduat sahiplerinin paralarını çekmesiyle likidite sorunu yaşanmıştı. Ancak ABD’li büyük bankaların First Republic Bank’a 30 milyar dolar nakit enjekte etmesiyle birlikte endişeler azalmıştı.

Bu hafta First Republic Bank’ın ilk çeyrek bilançosunda mevduatlarını yüzde 40 oranında açıklamasıyla bankacılık krizine yönelik endişeler körüklendi.

BANKANIN HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Bu gelişmeyle birlikte First Republic Bank’ın hisseleri iki günde yüzde 70’ten fazla değer kaybederek 5 dolar seviyesinin altına geriledi. 2023 yılı başında hissenin değeri 120 dolar civarındaydı.

ONS ALTIN 2000 DOLAR SEVİYESİNİ TEST ETTİ

ABD ekonomisinde yavaşlama endişeleri ve First Republic Bank'taki gelişmelerin bankacılık sektöründeki sıkıntıların devam ettiğine işaret etmesi altın fiyatına destek veriyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD dolarındaki zayıflık ons altını yeniden 2000 dolar psikolojik direncinin üzerine de taşıdı.

Federal borçlanma tavanının artırılması konusunda yaşanan çekişmenin ABD'yi temerrüde sürükleyip sürüklemeyeceği tartışmaları da altın fiyatını etkileyen faktörler arasında.

Bugüne 1989 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2002 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1989 dolar, en yüksek ise 2003 dolar seviyeleri görüldü.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1241 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 1250 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1240 lira, en yüksek ise 1251 lira seviyeleri test edildi.

ALTIN YATIRIMCILARI ABD BÜYÜME VERİSİNİ BEKLİYOR

Bugün piyasanın gözü ABD'de açıklanacak ilk çeyrek GSYH ve haftalık işsizlik sigortası başvurularında olacak. Veriler Türkiye saati ile 15.30'da açıklanacak.