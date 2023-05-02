Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD’de First Republic Bank’ın 2023 yılı ilk çeyrek bilançosunda mevduatlarının yüzde 40 azaldığını açıklamasının ardından ABD’de bankacılık krizine yönelik endişeler yükselmişti. Geçen hafta yatırımcıların güvenli liman altına yönelmesiyle birlikte piyasada sınırlı da olsa yükseliş görülmüştü.

Bu hafta ise First Republic Bank'ın varlıklarının JP Morgan Chase Bank tarafından satın alınacağı bildirildi. Anlaşma 250 bin dolarlık sigorta limitinin üzerindekiler de dahil olmak üzere tüm mudilerin paralarına erişimini sürdürecekleri anlamına geliyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

ABD’de First Republic Bank’ın satın alınacağına yönelik gelişmeler bankacılık krizine yönelik endişeleri azalttı.

ABD BÜYÜME VERİSİ SONRASI ALTIN FİYATLARI GERİLEMİŞTİ

Geçen hafta perşembe günü ABD’de 2023 yılı ilk çeyrek büyüme verisi beklentilerin altında geldi. Kritik veri sonrası altın fiyatları düşüşe geçse de haftalık bazda kapanış pozitif oldu.

FED FAİZ KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

3 Mayıs Çarşamba günü Fed faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti Fed’in politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5.25 seviyesine çıkarması yönünde. Kritik toplantıdan çıkacak faiz kararı ve sonraki sürece ilişkin mesajlar altın fiyatlarında yönü belirleyecek.

ALTIN FİYATLARI DÜN DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1989 dolardan başlayan ons altın 1977 dolara kadar geriledikten sonra 1982 dolardan kapandı.

Dün 1244 liradan açılan gram altın 1236 lirayı gördükten sonra 1239 lira seviyesinden günü tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 1982 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre hafif primli seyrederek 1984 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1980 dolar, en yüksek ise 1985 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1239 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1241 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1237 lira, en yüksek ise 1242 lira seviyeleri test edildi.