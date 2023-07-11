Gram altında tüm zamanların zirvesi

Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faizi yüzde 5-5.25 seviyesinde sabit bıraktığı toplantısının tutanaklarını yayınlamasının ardından altın fiyatlarında baskı artmıştı.

Fed tutanaklarında bu yıl ilave faiz artışı yapılabileceğinin açıklanmasının ardından faizsiz bir varlık olan altın piyasasında düşüş görülmüştü.

GEÇEN HAFTA CUMA GÜNÜ PİYASADA YÖN DEĞİŞTİ

Öte yandan cuma günü 15.30’da ABD’de haziran ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Tarım dışı istihdam 209 bin artarak beklentilerin altında kaldı. Piyasa beklentisi tarım dışı istihdamın 240 bin artması yönündeydi. Bir önceki ay 339 bin artan tarım dışı istihdam verisi 306 bine revize edildi. ABD'de kritik verinin beklentilerin altında kalmasının ardından altın fiyatlarında yükseliş hız kazandı.

ONS ALTIN CUMA GÜNÜ TOPARLANDI

Haftanın son işlem gününe 1911 dolardan başlayan ons altın 1934 dolara kadar yükseldikten sonra 1925 dolardan kapandı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ons altın yüzde 0.3 oranında değer kazandı.

GRAM ALTIN GEÇEN HAFTAYI YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Geçtiğimiz haftaya 1594 liradan başlayan gram altın perşembe günü 1588 liraya kadar geriledikten sonra cuma günü yükselişe geçti. Gram altın 1621 lirayı gördükten sonra 1612 liradan kapandı.

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Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 0.9 oranında kazandırdı.

ONS ALTIN YENİ HAFTAYA YATAY SEYİRLE BAŞLADI

Haftanın ilk işlem gününe 1925 dolardan başlayan ons altın 1912 dolara kadar geriledikten sonra toparlanma göstererek günü 1925 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DÜN HAFİF YÜKSELDİ

Pazartesi gününe 1610 liradan başlayan gram altın 1620 liraya kadar yükseldikten sonra 1615 liradan kapandı.

ONS ALTINDA BUGÜN SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 1925 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1937 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1924 dolar, en yüksek ise 1938 dolar seviyeleri görüldü.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Bugüne 1615 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda primli seyrederek 1625 liradan işlem görüyor. Gram altın gün içerisinde 1627 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Gün içi en düşük 1611 lira seviyesi test edildi.