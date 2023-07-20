Altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların gözü kulağı önümüzdeki hafta yapılan olacak ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısında olacak. Bu hafta ABD’de perakende satış rakamları ve sanayi üretimi verisinin düşüş göstermesinin ardından Fed’in temmuz ayında son kez faiz artıracağı ve sonrasında beklemeye geçeceği yönündeki beklentiler kuvvetlendi.

Geçen haftalarda ABD’de haziran ayı enflasyonunun düşüş göstermesinin ardından dolar endeksinde keskin düşüşler görülmüştü. Endeks bu hafta 99 seviyesine kadar geriledikten sonra 100’lü seviyelerde dengelenmişti.

GÖZLER MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün saat 14.00’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıklayacak. Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8.50 seviyesinden yüzde 15’e çıkarmıştı.

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Piyasalarda beklenti TCMB’nin faizi 500 puan artırarak yüzde 20 seviyesine çıkarması yönünde oluştu.

ONS ALTIN 2 AYIN ZİRVESİNDE

Geçtiğimiz güne 1978 dolardan başlayan ons altın 1969 dolara kadar geriledikten sonra 1976 dolardan kapandı.

Haftanın dördüncü işlem gününe 1977 dolardan başlayan ons altın 1987 dolara kadar yükselerek 2 ayın zirvesini test etti. Ons altın en son mayıs ayının ortasında bu seviyeyi görmüştü. Ons altın şu dakikalarda 1981 dolardan işlem görürken, en düşük 1975 dolar seviyesi test edildi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELER DİKKAT

Analistler ons altında yukarı hareketin 1993-1997 dolar aralığına kadar devam etmesini bekliyor. Buranın üzerinde ise 2002 dolar direnci bulunuyor. Aşağı harekette destek 1971 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Dün 1710 liradan açılan gram altın 1734 liraya kadar yükselerek tüm zamanların zirvesini test etti. Gram altın günü 1703 liradan kapattı.

Bugüne 1703 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1715 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1700 lira, en yüksek ise 1727 lira seviyeleri görüldü.