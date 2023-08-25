Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildi.

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Altın yatırımcıları bugün Fed Başkanı Powell’ın konuşmasını yakından takip edecek. Para politikasına ilişkin verilebilecek herhangi bir mesaj altında sert hareketleri beraberinde getirebilir.

MERKEZ BANKASI FAİZ ARTIRDI

Öte yandan dün TCMB politika faizini yüzde 17.5 seviyesinden yüzde 25 seviyesine çıkardı. 750 baz puanlık sürpriz artışın ardından döviz kurları gerilerken, gram altın fiyatı da hızla düşüşe geçti. Piyasalar Merkez Bankası'nın faizi yüzde 20 seviyesine çıkarmasını bekliyordu.

ONS ALTINDA SON DURUM

Dün güne 1915 dolardan başlayan ons altın gün içerisinde 1922 doları test ederek 2 haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Bugün ons altın 1914 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün güne 1674 liradan başlayan gram altın faiz kararı sonrası 1554 lira seviyesini gördü. Gram altın haftanın son gününde ise 1600 liradan işlem görüyor.