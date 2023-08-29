Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta yurt içi ve yurt dışı piyasalarda gündem oldukça hareketliydi. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı takip edilirken, cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu kapsamında yaptığı konuşma piyasaların odağındaydı.

SÜRPRİZ FAİZ KARARI SONRASI ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Perşembe günü Merkez Bankası politika faizini sürpriz bir şekilde 750 baz puan artırarak yüzde 25 seviyesine çıkardı. Karar sonrası döviz kurlarında sert düşüş görülürken, bu durum gram altının 1554 lira seviyesini test etmesine yol açtı.

POWELL’DAN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Öte yandan cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları piyasaların odağındaydı. Powell enflasyonun halen hedeflenen yüzde 2 seviyesinin çok üzerinde olduğunu ve daha fazla faiz artışına gidilebileceğini söyledi. Kritik gelişme sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi yükselirken ons altın fiyatı bir miktar geriledi.

YENİ HAFTADA PİYASADA YÖN YUKARI DÖNDÜ

Özellikle ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki düşüş yeni haftada altın fiyatlarının yukarı yönlü seyretmesine yol açtı. Haftaya 1915 dolardan başlayan ons altın 1926 dolara kadar yükseldikten sonra 1920 dolardan kapandı.

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1628 liradan açılan gram altın 1618 liraya kadar geriledikten sonra 1633 liradan kapandı.

Haftanın ikinci işlem gününe 1920 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1924 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1919 dolar, en yüksek ise 1925 dolar seviyeleri test edildi.

Bugün 1635 liradan açılan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1646 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1604 lira, en yüksek ise 1647 lira seviyeleri görüldü.