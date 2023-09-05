Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler tayin etmeye devam ediyor. Geçen hafta cuma günü ABD’de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı açıklandı.

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ABD’de tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı yüzde 3.5 seviyesinden yüzde 3.8’e yükseldi. Ülkede işsiz sayısının artması ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz artıracağına yönelik ihtimalleri düşürdü. Bu gelişmeyle birlikte ons altın yükseliş gösterdi.

ONS ALTIN HAFTAYA DÜŞÜK HACİMLE BAŞLADI

Haftanın ilk işlem gününe 1940 dolardan başlayan ons altın 1936 dolara kadar geriledikten sonra 1938 dolardan kapandı. ABD piyasalarının tatil olması nedeniyle işlem hacmi düşük kaldı.

GRAM ALTIN DÜN YÜKSELDİ

Öte yandan pazartesi gününe 1666 liradan başlayan gram altın 1674 lirayı gördükten sonra 1667 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 1938 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1937 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1935 dolar, en yüksek ise 1939 dolar seviyeleri test edildi.

Dün 1667 liradan açılan gram altın şu dakikalarda sakin seyrederek 1669 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1662 lira, en yüksek ise 1670 lira seviyeleri görüldü.