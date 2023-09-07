Altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalarda yönü ABD’den gelen ekonomik gelişmeler belirlemeye devam ediyor. Piyasaların gözü kulağı 19-20 Eylül tarihlerinde yapılacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararında.

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ABD’de dün açıklanan ağustos ayı ISM Hizmet Endeksi, 54,5 seviyesine yükseldi. 6 ayın zirvesine işaret eden verinin açıklanmasının ardından ABD tahvil faizleri yükseliş gösterdi.

JP MORGAN’DAN FAİZ UYARISI

Fed’in kasım ayında faiz artırabileceği yönündeki tahminler de yaklaşık yüzde 60 seviyesine yükseldi. Öte yandan JP Morgan, Fed’in faiz oranlarını tekrar artırmasının mantıklı olmayacağı uyarısında bulundu.

ONS ALTIN DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz güne 1925 dolardan başlayan ons altın 1915 dolara kadar geriledikten sonra 1916 dolardan kapandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin yükselmesi ons altının düşmesine neden oldu.

GRAM ALTIN DA GERİLEDİ

Dün 1657 liradan açılan gram altın 1634 liraya geriledikten sonra 1652 liradan kapandı.

BUGÜN PİYASALARDA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 1916 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1917 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1916 dolar, en yüksek ise 1920 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1652 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1654 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1648 lira, en yüksek ise 1679 lira seviyeleri test edildi.