Altın fiyatları ne kadar oldu?

Cumartesi günü Hamas’ın İsrail’e saldırı başlatması ve İsrail’in buna karşılık vererek Gazze’yi bombalamasıyla birlikte Orta Doğu’da gerilim tırmanmıştı. Hafta genelinde ise savaşın bilançosu ağırlaşıyor. İsrail, Lübnan’ın ardından bir ülkeyle daha çatışmaya girdi.

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İsrail ordusu Suriye’den İsrail topraklarına çok sayıda mühimmat fırlatıldığını paylaştı. Çatışmaların diğer ülkelere de sıçramasıyla birlikte bölgede gerilim tırmanıyor.

ONS ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Haftanın ilk işlem gününe 1832 dolardan başlayan ons altın 1863 dolara kadar yükseldikten sonra 1861 dolardan kapandı. Geçtiğimiz güne 1861 dolardan başlayan ons altın sakin bir seyir izledi. Ons altın günü 1860 dolardan tamamladı.

GRAM ALTIN DA YÜKSELDİ

Özellikle ons altında görülen sert yükseliş yurt içinde gram altının da yükselmesine neden oldu. Haftaya 1656 liradan başlayan gram altın 1658 liraya yükseldikten sonra açılış seviyesinden günü tamamladı.

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Dün 1658 liradan açılan gram altın genel itibarıyla yatay bir seyir izledi ve günü açılış seviyesinden kapattı.

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GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

ABD Merkez Bankası bugün saat 21.00’de 19-20 Eylül tarihli FOMC toplantı tutanaklarını açıklayacak. Fed son toplantısında politika faizini sabit tutarken, ilave bir faiz artışı olabileceği mesajını vermişti. Piyasalar Fed toplantı tutanaklarından çıkacak mesajlara odaklanacak.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 1860 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 1870 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 1858 dolar, en yüksek ise 1871 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1658 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1667 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1653 lira, en yüksek ise 1668 lira seviyeleri test edildi.