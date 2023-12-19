Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında yön geçtiğimiz hafta çarşamba günü Fed faiz kararı sonrası belli oldu. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde tuttu.

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Fed toplantı metninde 2024’te toplamda 75 baz puanlık 3 faiz indirimi öngörüldü. Fed Başkanı Jerome Powell piyasalara verdiği mesajda faiz oranlarında tepe seviyeye yakın olduklarını söyledi.

ALTIN FİYATLARINDA ‘FED’ HAREKETİ

Kritik gelişme sonrasında geçen hafta altın fiyatlarında sert hareketler görüldü. Ons altın perşembe günü 2047 dolara kadar yükseldi. Gram altın cuma günü 1909 lirayı test etti. Zirve seviyeyi gördükten sonra düşüşe geçen ons altın haftayı 2018 dolardan kapattı. Gram altın ise 1881 liradan kapattı.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Pazartesi gününe 2018 dolardan başlayan ons altın 2033 dolara kadar yükseldikten sonra 2026 dolardan kapandı.

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Dün 1881 liradan açılan gram altın 1900 lirayı gördükten sonra 1892 liradan kapandı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2026 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2027 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2021 dolar, en yüksek ise 2029 dolar seviyeleri test edildi.

Güne 1893 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1895 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1888 lira, en yüksek ise 1897 lira seviyeleri görüldü.