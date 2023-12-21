Altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasalarda gözler ABD’den gelen ekonomik verilerde olmaya devam ediyor. Son açıklanan Fed faiz kararı sonrasında piyasalarda 2024 yılına ilişkin bir faiz indirimine gidileceği fiyatlanıyor.

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Geçen hafta Fed tutanaklarında üyeler 2024 yılı için toplamda 3 kez, 75 baz puanlık bir faiz indirimine gidilebileceğini öngördüler. Piyasalar haziran ayından önce bir faiz indirimine gidileceğine kesin gözüyle bakıyor.

FED ÜYELERİNDEN ‘ACELECİ OLUNMAMALI’ UYARISI

Piyasalar olası bir faiz indirimini fiyatlarken, Fed üyelerinden ise aceleci olunmaması gerektiğine ilişkin yeni açıklamalar geldi. Fed üyesi Raphael Bostic’e göre gelecek yıl faizleri indirmek için aciliyet oluşmayacak. Atlanta Fed Başkanı Bostic, bir sonraki politika adımını değerlendirirken ABD Merkez Bankası'nın kararlı ve sabırlı olması gerektiğini söyledi.

Fed üyelerinin 2024’te medyan tahmin olarak üç faiz indirimi beklentisine karşılık Bostic iki faiz indirimi bekliyor.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de enflasyonun düşmeye devam etmesi durumunda faizleri indirmeyi değerlendirebileceklerini söyledi. Barkin gelecek yıl kaç faiz indirimi beklediği sorusunu ise yanıtlamadı.

ONS ALTIN DÜN 2043 DOLARDAN DÖNDÜ

Geçtiğimiz güne 2040 dolardan başlayan ons altın 2043 doları gördükten sonra geri çekildi. Ons altın günü 2029 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN 1912 LİRAYI GÖRDÜ

Dün 1906 liradan açılan gram altın 1912 liraya kadar yükseldikten sonra düşüş gösterdi. Gram altın günü 1898 liradan tamamladı.

GÖZLER MERKEZ BANKASI’NIN FAİZ KARARINDA

Öte yandan bugün yurt içi piyasaların gözü kulağı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararında olacak. Merkez Bankası saat 14.00’te faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti politika faizinin yüzde 40 seviyesinden yüzde 42.5’e çıkması yönünde. Merkez Bankası kasım ayında faizi 500 baz puan artırarak yüzde 40 seviyesine çıkarmıştı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın dördüncü işlem gününe 2029 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2035 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2027 dolar, en yüksek ise 2038 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1901 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1906 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1895 lira en yüksek ise 1909 lira seviyeleri test edildi.