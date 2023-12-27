Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz politikasına ilişkin fiyatlamaları etkili olmaya devam ediyor. Fed’in önümüzdeki sene faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin etkisiyle birlikte altın fiyatları tırmanışa geçti.

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ONS ALTIN DÜN YÜKSELDİ

Aralık ayının ortalarından bu yana sert yükseliş gösteren altın fiyatları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz güne 2053 dolardan başlayan ons altın 2068 dolara kadar yükseldikten sonra 2068 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN DÜN 1947 LİRAYI GÖRDÜ

Öte yandan yurt içinde gram altın fiyatı da ons altına bağlı olarak yükseliş kaydetti. Dün 1937 liradan açılan gram altın 1947 lira seviyesine kadar yükseldi. Gram altın günü 1946 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2068 liradan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 2065 dolardan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2064, en yüksek ise 2069 lira seviyeleri görüldü.

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Güne 1937 liradan başlayan gram altın 1950 lira seviyesini gördü. Gram altın şu dakikalarda 1948 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1933 lira seviyesi test edildi.