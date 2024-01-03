Altın fiyatları ne kadar oldu?

2023 yılının sonlanması ile birlikte yıllık bazda en iyi getiri sunan yatırım araçları belli oldu. Geçen sene Cumhuriyet altını yüzde 82,68 oranında değer kazanırken dolar yüzde 57,90 arttı. Euro ise yüzde 63,39 yükseldi. Yılı 7.470 puandan kapatan BIST 100 Endeksi yüzde 35,60 değer kazandı.

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Özellikle aralık ayının ortalarına doğru ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 2024 yılında faiz indirimine başlayacağını duyurması ile birlikte dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi düşüşe geçmiş, altın fiyatları da hızla yükselmişti.

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Fed’in faiz oranlarını daha fazla artırmayacağı ve mart ayına kadar olası bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklentiler faizsiz bir varlık olan altın fiyatları üzerinde pozitif etki yarattı. Özellikle Orta Doğu’da İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar da jeopolitik riskleri artırırken, yatırımcıları güvenli liman olan altına yöneltmişti.

YENİ YILDA ALTIN FİYATLARI NASIL HAREKET EDİYOR

Dün ons altın fiyatı 2078 doları gördükten sonra düşüşe geçti. 2056 dolara kadar gerileyen ons altın 2058 dolardan kapandı. Bugüne 2058 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2064 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2058 dolar, en yüksek ise 2065 dolar seviyeleri test edildi.

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Dün 1984 liraya kadar yükselen gram altın günü 1966 liradan kapattı. Bugüne 1967 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1976 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1964 lira, en yüksek ise 1981 lira seviyeleri görüldü.