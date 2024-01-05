Altın fiyatları ne kadar oldu?

Aralık ayının ortalarında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararını açıklamasının ardından hızla yükselen altın fiyatları yılı yükselişle kapatmıştı. Özellikle Fed’in 2024 yılı için faiz indirimi öngörmesiyle birlikte faizsiz bir varlık olan altında yükseliş hız kazanmıştı.

Haberin Devamı

ERKEN FAİZ İNDİRİMİ MESAJI ÇIKMADI

Öte yandan bu hafta piyasaların gözü kulağı Fed’in aralık ayındaki toplantı tutanaklarındaydı. Toplantı tutanaklarında para politikasının bir süre kısıtlayıcı kalacağı öngörüldü. Yetkililer 2024’te faiz indiriminin mümkün olduğunu belirtti. Tutanaklarda erken faiz indirimine gidilebileceğine yönelik bir mesaj gelmemesi dikkat çekti.

GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAM VERİSİNDE

Bugün altın yatırımcılarının gözü 16.30’da açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisinde olacak. Tarım dışı istihdamın 170 bin artması bekleniyor. Bir önceki ay tarım dışı istihdam verisi 199 bin artmıştı. Kritik veri altın fiyatlarında yönü belirleyecek.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2043 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2046 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2042 dolar, en yüksek ise 2048 dolar seviyeleri görüldü.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 1954 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1963 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1948 lira, en yüksek ise 1966 lira seviyeleri test edildi.