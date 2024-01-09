Altın fiyatları ne kadar oldu?

Para ve emtia piyasalarında gözler ABD Merkez Bankası’nın uyguladığı para politikasında olmaya devam ediyor. Fed’in ilerleyen süreçte para politikasına ilişkin atacağı adımlar piyasalarda erken fiyatlanmaya başlandı.

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Aralık ayının ortalarından sonra Fed’in 2024 yılında 3 kez 75 baz puanlık faiz indirimi öngörmesiyle birlikte piyasalarda mart ayına kadar bir olası faiz indirimi ihtimali fiyatlanmıştı. Ancak bu beklentiler cuma gününden sonra azalmaya başladı.

MARTTA FED FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ AZALDI

Cuma günü ABD’de aralık ayı tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Kritik veri beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD’de istihdam piyasasının güçlü seyretmesi Fed’in faiz oranlarını daha fazla süre yüksek tutabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi. Bu gelişmeler Fed’in mart ayında olası bir faiz indirimine gitme ihtimalini düşürdü. Altın fiyatları bu gelişmenin etkisiyle birlikte düşüş kaydetti.

ALTIN FİYATLARI DÜN GERİLEDİ

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Haftaya 2044 dolardan başlayan ons altın 2016 dolar seviyesine kadar geriledikten sonra günü 2027 dolardan kapattı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Dün 1956 liradan açılan gram altın 1932 liraya kadar geriledikten sonra 1950 liradan günü tamamladı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2027 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yükselerek 2032 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2027 dolar, en yüksek ise 2035 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 1947 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1956 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1941 lira, en yüksek ise 1959 lira seviyeleri test edildi.