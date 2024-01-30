Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi zamanlamasına ilişkin belirsizlikler piyasalarda fiyatlanmaya devam ediyor. ABD ekonomisine ilişkin son gelen veriler önemle takip ediliyor.

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Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklenti faizin değiştirilmemesi yönünde. Fed’in enflasyonda belirgin bir düşüş görülene kadar faiz indirimine gitmesi beklenmiyor. ABD’de son açıklanan enflasyon verisi yükseliş göstermişti.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz iki haftayı üst üste düşüşle kapatan altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yükseliş gösterdi. Haftaya 2018 dolardan başlayan ons altın 2037 dolara kadar yükseldikten sonra 2032 dolardan kapandı.

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Dün 1967 liradan açılan gram altın 1988 lirayı gördükten sonra günü 1982 liradan kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2032 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2034 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2029 dolar, en yüksek ise 2034 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 1982 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 1985 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1979 lira, en yüksek ise 2002 lira seviyeleri test edildi.