Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları cuma gününden bu yana sert yükseliş gösteriyor. Cuma günü 2038 lirayı test ettikten sonra gram altın yeni haftanın ilk işlem gününde 2048 lira ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Cuma günü 2041 dolara kadar yükselen ons altın pazartesi günü 2025 dolara kadar geriledi. Ons altın dün 2032 dolardan kapandı.

PİYASALARDA GÖZLER ABD’DE

Öte yandan bu hafta yatırımcıların radarında yer alacak en önemli veri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) enflasyon seyrinde izlemeyi tercih ettiği gösterge olan ABD’nin kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) olacak.

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Perşembe günü 16:30’da açıklanacak çekirdek PCE’nin ocak ayında aylık yüzde 0,4 artacağı tahmin ediliyor. Son iki yıl boyunca büyük oranda gerileyen endeks bu beklentiler gerçekleşirse iki ay üst üste aylık bazda yükselmiş olacak.

Böylece çekirdek PCE, üç ve altı aylık bazda yıllıklandırıldığında ise tekrar Fed’in yüzde 2 hedefinin üzerine çıkacak.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın ikinci işlem gününe 2032 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2033 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2030 dolar, en yüksek ise 2034 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2032 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2035 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2027 lira, en yüksek ise 2048 lira seviyeleri test edildi.