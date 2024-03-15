Altın fiyatları ne kadar oldu?
Son haftalarda ons altın ve gram altında rekor seviyeler dikkat çekmişti. Peki bugün piyasada son durum ne? İşte detaylar...
Para ve emtia piyasalarında gözler ABD’den gelen ekonomik gelişmelerde olmaya devam ediyor. Salı günü ABD’de şubat ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından altın fiyatları düşüşe geçmişti.
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Kritik enflasyon verisinin ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine gideceği beklentileri azaldı. Bu gelişmeyle birlikte ons altın 2150 dolar seviyesine kadar gerilerken, gram altın 2215 lira seviyesini görmüştü.
YENİ GÜNDE PİYASADA SON DURUM NE?
Haftanın son işlem gününde ons altın 2168 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2160 dolar, en yüksek ise 2169 dolar seviyeleri görüldü.
Gram altın ise şu sıralarda 2242 liradan işlem görüyor.