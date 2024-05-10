Altın fiyatları ne kadar oldu?

Orta Doğu’da İran ile İsrail arasında tansiyonun düşmesi, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler altın fiyatlarındaki düşüşü engelledi.

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Özellikle geçtiğimiz son iki haftalık zaman içerisinde altın fiyatları rekor seviyeyi gördükten sonra sert düşüş kaydetmişti. Bu hafta itibarıyla altında daha sakin bir seyir izleniyor.

PİYASADA BUGÜN SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününde ons altın 2367 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2344 dolar, en yüksek ise 2378 dolar seviyeleri görüldü.

Yeni günde gram altın ise yükselerek 2453 liradan işlem görüyor.