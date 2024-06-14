Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD’de çarşamba günü mayıs ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin altında açıklanmasının ardından yükseliş gösteren altın fiyatları saat 21.00’de Fed faiz kararı sonrası piyasalara verilen mesajların etkisiyle düşüşe geçti.

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FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ ÖTELENDİ

Fed beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesinde tuttu. Enflasyon tahmini yükselirken bu sene için faiz indirimi beklentisi 3’ten 1’e indi.

Fed cephesinden yapılan açıklamalar sonrasında faiz indirimi beklentileri aralık ayına ötelendi. Bu durum altın fiyatları üzerinde baskı yarattı.

Karar öncesi 2334 dolar seviyesinde yükseliş gösteren ons altın düşüşe geçerek günü 2310 dolardan kapattı. 2422 lira seviyesinde hareket eden gram altın 2415 lira seviyesinden günü tamamladı.

YENİ GÜNDE PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son gününde ons altın 2332 dolar seviyesinden işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2301 dolar, en yüksek ise 2336 dolar seviyeleri test edildi.

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Yeni günde gram altın ise 2449 liradan işlem görüyor.