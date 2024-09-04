Altın fiyatları ne kadar oldu?

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimine gidileceğini açıklamasıyla birlikte geçtiğimiz haftalarda piyasalar hareketlendi. Eylül ayında olası Fed faiz indirimi ihtimali artarken, bir kesim de indirimlerin kasım ayında başlayabileceğini düşünüyor.

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GÖZLER TARIM DIŞI İSTİHDAMDA

Bu hafta ise gözler ABD’de açıklanacak olan kritik istihdam verisinde olacak. ABD’de tarım dışı istihdamın ağustosta 164 bin artması bekleniyor. İşsizlik oranının yüzde 4.2’ye yavaşlaması öngörülüyor. Kritik tarım dışı istihdam verisi piyasalarda yönü tayin edecek.

ALTIN FİYATLARI DÜN SERT DÜŞTÜ

Geçtiğimiz gün ons altın 2473 dolara kadar gerilerken, gram altın fiyatı 2705 lirayı gördü. Dolar endeksinde yaşanan yükseliş ons altın fiyatı üzerinde baskı yaratıyor.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2492 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2482 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2471 dolar, en yüksek ise 2496 dolar seviyeleri test edildi.

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Güne 2725 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2717 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2705 lira, en yüksek ise 2733 lira seviyeleri görüldü.