Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları rekor seviyelerin görülmesinin ardından gelen düzeltme sonrası yatay, hafif yukarı yönlü bir seyir izliyor.

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın agresif faiz indirimi beklentilerini azaltmasının ardından, yatırımcıların daha fazla bilgi için bu hafta bir dizi iş gücü verisini beklemesiyle birlikte ons altın şu sıralarda yükselerek 2649 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2632 dolar, en yüksek ise 2650 dolar seviyeleri görüldü.

IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “Yaklaşan ABD iş gücü piyasası verilerinin beklenenden zayıf gelmesi, daha agresif bir gevşeme sürecine ilişkin görüşleri destekleyebilir ve bu da altın fiyatlarına bir miktar destek sağlayabilir” dedi.

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Öte yandan Goldman Sachs, 2025'in ilk yarısı için ons altın fiyatı tahminini 2700 dolardan 2900 dolara çıkardı.

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Analistler, ons altın için bugün ilk direnç olarak 2654 doları işaret ediyor. Geri çekilmelerde ise destek 2626 dolarda. Desteğin aşağı kırılması halinde 2611 dolar görülebilir. Yukarı hareketin güçlenmesi halinde ise hedef 2667 dolar olacak.

GRAM ALTIN DA YÜKSELİYOR

Haftanın ikinci işlem gününe 2895 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2912 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2884 lira, en yüksek ise 2913 lira seviyeleri görüldü.