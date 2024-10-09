Altın fiyatları ne kadar oldu?

Orta Doğu’da yaşanan gerilimler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında agresif faiz indirimine gitmesiyle birlikte altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda rekor üstüne rekor kırmıştı. Ancak 26 Eylül tarihinden bu yana altında yön değişti.

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Özellikle bu hafta altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı dikkat çekiyor. Fed’in önümüzdeki toplantılarda agresif faiz indirimine gitmeyeceğine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte altın fiyatlarında gevşeme yaşandı.

GÖZLER FED TOPLANTI TUTANAKLARINDA

Öte yandan yatırımcıların gözü kulağı bugün saat 21.00’de açıklanacak olan Fed toplantı tutanaklarında olacak. Fed’in eylül ayında agresif faiz indirimini başlattığı toplantısına dair tutanaklarda verilecek mesajlar piyasalarda önemle takip edilecek.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2621 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 2617 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2615 dolar, en yüksek ise 2624 dolar seviyeleri görüldü.

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Güne 2887 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda hafif gerileyerek 2883 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2868 lira, en yüksek ise 2891 lira seviyeleri test edildi.