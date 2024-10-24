Altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz gün tarihi rekor seviyeleri test etti. Ons altın 2758 doları görürken, gram altın 3038 lira seviyesini test etti. ABD hazine tahvil getirilerindeki artış ve güçlenen ABD doları, ons altının dün rekor seviyelerden geri gelmesine yol açtı. Bu durum gram altın fiyatının da aşağı yönlü seyretmesine yol açtı.

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ALTIN BUGÜN TOPARLANMAYA ÇALIŞIYOR

Dün 2715 dolardan kapanan ons altın yeni günde yükseliş göstererek 2738 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2715 dolar, en yüksek ise 2738 dolar seviyeleri test edildi.

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Geçtiğimiz gün 2984 lira seviyesine kadar gerileyen gram altın yeni güne 2992 liradan başladı. Gram altın şu sıralarda yükselerek 3015 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2984 lira, en yüksek ise 3016 lira seviyeleri görüldü.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, ons altın için bugün ilk direnç olarak 2733 doları işaret ediyor. Aşağıda destek ise 2711 dolarda. 2733 direncinin geçilmesi halinde yeniden 2758 dolara doğru bir hareket olabilir. 2711 desteğinin kırılması halinde ise 2693 dolara kadar geri çekilme mümkün.