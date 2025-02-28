Altın fiyatları ne kadar oldu?

ABD dolarının güçlenmesi, bugün ABD'de açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi öncesinde ons altında aşağı yönlü hareketin devam etmesine neden oldu.

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Ons altın bu sabah 2857 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda 2863 dolardan işlem görüyor. Ons altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,4 düştü.

Güne 3366 lira seviyesinden başlayan gram altın şu sıralarda hafif gerileyerek 3363 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 3354 lira, en yüksek ise 3388 lira seviyeleri test edildi.

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IG Piyasa Stratejisti Yeap Jun Rong, “Altın güvenli liman olarak görülse de ticaret cephesindeki belirsizlik, daha güçlü bir ABD dolarının ortasında kar alma faaliyetlerinin daha da genişlediğini görebilir” dedi.

Yeap, “TÜFE ve ÜFE'deki çeşitli bileşenlerin PCE enflasyonunun kontrol altında kalabileceğini ve dolayısıyla faiz beklentilerini çok fazla etkilemeyebileceğini göstermesi nedeniyle faiz fiyatlamasında önemli bir değişiklik olacağını düşünmüyorum" ifadelerini de kullandı.