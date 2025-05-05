Altın fiyatları ne kadar oldu?

Cuma günü, değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 4 bin 20 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda 4 bin 114 lira seviyesinde bulunuyor.

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Altının ons fiyatı da yüzde 2'nin üzerinde primle 3 bin 317 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD yönetiminin korumacı ticaret politikalarının ekonomik etkileri izlenmeye devam ederken, varlık fiyatları ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası toplantısı öncesinde karışık bir seyir izliyor. Fed'in faiz kararı ve bankanın projeksiyonlarından alınacak sinyallerin ABD'de enflasyonla mücadele hakkında daha çok bilgi vermesi bekleniyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu hafta politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, güçlü gelen istihdam verileri sonrası yılın ilk faiz indirimi fiyatlaması temmuz ayına ötelendi.

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Analistler, tarifeler konusunda ABD ile diğer ülkelerin anlaşamamasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi. Beklenmedik tarife açıklamalarının da yatırımcıları güvenli liman varlıklara yönlendirdiğini bildiren analistler, faiz indirimi beklentilerinin temmuz ayına ötelenmesinin de altının ons fiyatı üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

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Bugün yurt içinde enflasyon verilerinin yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güven endeksi, ABD'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 240 dolar seviyesinin destek, 3 bin 300 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.