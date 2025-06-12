Altın fiyatları ne kadar oldu?

Ons altın bugün 3.377 dolara kadar yükselmesinin ardından şu sıralarda 3368 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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Güne 4224 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yükselerek 4245 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 4222 lira, en yüksek ise 4256 lira seviyeleri test edildi.

ALTINDA YENİ TAHMİN

OANDA'da Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti olan Kelvin Wong, dolar endeksindeki zayıflığın güçlü bir katalizör görevi gördüğünü söyledi ve 3.346 dolarlık direncin “yükselişle kırılmasının” teknik alımı tetiklediğini sözlerine ekledi.

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Wong, “Bu noktada özellikle endişe verici olmayan TÜFE verileri göz önüne alındığında, Fed'in beklenenden daha hızlı hareket ettiğini görebiliriz” dedi.

BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistler, 3372 dolar direncini test etmekte olan ons altının buranın üzerinde tutunması halinde yukarı hareketin 3391-3413 dolar aralığına doğru devam edeceğini tahmin ediyor.

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Direncin geçilememesi halinde yaşanacak bir düzeltmede destekler 3353 ve 3331 dolarda.