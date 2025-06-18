Altın fiyatları ne kadar oldu?

İki ülke arasındaki çatışmanın çok uzun olmayan bir süre içinde biteceği umutları yatırımcıları temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

Haberin Devamı

Bugün ons altın 3384 dolardan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 3370 dolar, en yüksek ise 3400 dolar seviyeleri test edildi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Güne 4300 liradan başlayan gram altın şu sıralarda yatay seyrederek 4301 liradan işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 4284 lira, en yüksek ise 4321 lira seviyeleri görüldü.

ALTINDA ÇARPICI YORUM

ANZ yaptığı değerlendirmede, "Altın, yatırımcıların Orta Doğu'daki risk artışını takip etmesiyle dalgalandı. ABD'de perakende satışlar, konut ve sanayi üretimine ilişkin ılımlı raporlar Fed'in bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimine gitme ihtimalini güçlendirdi" dedi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, 3400 doların üzerine güçlü bir hareketin gelmemesi halinde ons altın fiyatının 3372 dolar desteğini kırarak 3348 dolara kadar geri çekilebileceğini ifade ediyor.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Goldman Sachs, “Yapısal olarak güçlü merkez bankası alımlarının ve Fed kesintilerinin ETF varlıklarını artırmasının ons altın fiyatını 2025 sonuna kadar 3.700 dolar ve 2026 ortasına kadar 4.000 dolara yükselteceği tahminimizi koruyoruz” dedi.