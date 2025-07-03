Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz hafta sert düşüş gösteren altın fiyatları yeni haftada toparlanma eğilimi gösteriyor. Haftaya 4 bin 200 TL seviyesinden başlayan gram altın bugün itibarıyla 4 bin 300 TL barajını aştı. Gram altın şu sıralarda 4 bin 309 liradan işlem görüyor.

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Güne 3 bin 357 dolardan başlayan ons altın 3 bin 359 dolar ile sakin seyrediyor.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, piyasanın önemli pozisyonlar almak yerine ABD tarım dışı istihdam ve ISM Hizmetler PMI verileri öncesinde bekle ve gör yaklaşımını benimsemesiyle birlikte altının şu anda 3.320 ila 3.360 dolar aralığında konsolide olduğunu söyledi.

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Bugün saat 15.30'da açıklanacak tarım dışı istihdam raporunun 110.000 istihdam artışı göstermesi bekleniyor. Mayıs ayında 139 bin artış olmuştu.

Analistler ons altın için bugün destek olarak 3320 doları işaret ediyor. Yukarıda direnç ise 3366 dolarda.