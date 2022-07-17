Altın fiyatları neden düşüyor?

Altın son haftalarda gösterdiği performans ile yatırımcısına kazandırmıyor. Gram altın 5 haftadır yatırımcısına kaybettirirken, ons altın da ise durum aynı şekilde gelişti. Yatırımcıların merak ettiği soru ise şu: Altın fiyatları ne zaman yükselecek?

11 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ TEST EDİLDİ

Haftaya 1742 dolar seviyesinden başlayan ons altın çarşamba ve perşembe günleri sert fiyat hareketlerine sahne oldu. Ons altın çarşamba günü öğleden sonra önce 1707 dolara geriledi ardından yükselişe geçerek 1745 doları gördü.

Perşembe günü 1700 dolar olan pivot seviyenin altına sarkan ons altın 1697 doları görerek 11 ayın en düşük seviyesine indi. Cuma günü de negatif bir seyir izleyen ons altın haftayı 1708 dolardan kapattı. Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında ise ons altın yüzde 1.97 oranında değer kaybetti.

GRAM ALTIN YATIRIMCISINI YİNE ÜZDÜ

Öte yandan yurt içinde ise gram altın fiyatı son 5 haftadır yatırımcısına kaybettiriyor. Altına yatırım yapacak olanlar ise ‘Fiyatlar ne zaman yükselecek?’ sorusunu soruyor.

Haftaya 967 liradan başlayan gram altın çarşamba günü ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte 955 liraya geriledi. Ardından 979 liraya kadar çıkan gram altın haftalık bazda en yüksek seviyeye ulaştı.

Perşembe günü ons altındaki düşüşün etkisiyle birlikte sert gerileyen gram altın 954 lira seviyesine kadar indi.

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Cuma günü ons altındaki gerileme ve dolar kurunun düşmesinin etkisiyle birlikte gram altın 945 liraya kadar indi. Son 2 haftanın dibini gören gram altın haftayı 955 liradan kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketine bakıldığında gram altın yatırımcısına yüzde 1.30 oranında kaybettirdi.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Son haftalarda bir türlü yükselişe geçemeyen altında yatırımcılar fiyatların neden düştüğünü merak ediyor. Özellikle mart ayından itibaren ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışına geçmesiyle birlikte dolara olan talep artarken, altın aşağı yönlü baskı altında kalmıştı.

Bu hafta çarşamba günü ABD’de tüketici enflasyonu açıklandı. ABD’de tüketici fiyatları haziran ayında yıllık bazda yüzde 9.1 oranında artarak yeni bir rekor kırdı. Perşembe günü ABD’de açıklanan üretici fiyatlarının da beklentilerin üzerinde yükselerek yıllık bazda yüzde 11.3 oranında artmasıyla birlikte altın fiyatlarında düşüş hız kazandı.

ABD’de üretici fiyatlarının halen yüksek seyretmesi tüketici enflasyonunun da bundan sonra düşmeyeceği anlamını taşıyor. Bu durum Fed’i sıkı para politikasına zorlarken, bankanın enflasyonu dizginleyebilmek için politika faizini 100 baz puan artırma ihtimali giderek kuvvetlendi.

Bu ay sonunda yapılacak olan toplantıda Fed’in 75 baz puan faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puanlık bir artış da ihtimal dahilinde. Fed’in faiz oranını 100 baz puan yükseltebileceği ihtimali doların küresel çapta güçlenmesinde etkili oldu.

20 YILIN REKORUNU KIRAN DOLAR, ALTINI BASKILIYOR

Bu hafta 109 seviyesinin üzerine çıkarak 20 yılın rekorunu kıran dolar, altın fiyatlarının düşmesinde en büyük rolü oynuyor. Altına olan talep azalırken, diğer para birimlerine karşı daha güvenli olarak görülen dolara olan cazibe tırmanışa geçti. Eğer Fed bu ay sonunda beklentilerin altında faiz artırımı gerçekleştirirse altın fiyatlarında yön değişebilir.