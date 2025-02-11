Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 3 bin 364 liradan tamamlamıştı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından şu sıralarda 3375 liradan işlem görüyor. Gram altın gün içerisinde 3408 lira ile tüm zamanların zirvesini test etmişti.

Altının ons fiyatı, 2 bin 942 dolar seviyelerini görerek bu yılki 8'inci rekorunu kırdı ve şu anda 2 bin 915 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamaları varlık fiyatlamalarını zorlaştırmaya devam ederken, bugün gözler ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ABD Senatosunun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde yapacağı konuşmaya çevrildi.

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Trump'ın, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 tarife uygulanacağını açıklamasının ardından piyasalarda tarife endişeleri tekrar güç kazanmaya başladı.

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Analistler, bu hafta Trump'ın tüm ülkelere yönelik karşılıklı tarifeleri açıklayacağını anımsatarak, ticari gerilimlerin güvenli liman talebini artırdığını ve bunun da altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın ve BoE Başkanı Bailey'nin konuşmasının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 940 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 900 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.