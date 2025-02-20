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UzmanparaAltın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor
Uzmanpara Altın Fiyatları

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife planlarının yarattığı endişe ve belirsizliğin ortaya çıkardığı güvenli liman arayışı altın fiyatlarını rekor seviyede tutmaya devam ediyor.

20.02.2025 - 09:11 | | Foreks Haber
Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor

Ons altın fiyatı bugün 2947 dolar ile rekor kırarken, gram altın fiyatı 3441 lira ile tüm zamanların zirvesini test etti. Ons altında gün içerisinde en düşük 2932 dolar, gram altında ise 3421 lira seviyesi görüldü. 

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KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, “Hem küresel ticaret hem de enflasyon için belirsiz görünümler altın için elverişli olduğunu kanıtlıyor ve 3.000 dolar seviyesini menzil içine almak için hareket ediyor” dedi. 

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Waterer, “Altın fiyatlarını düşürebilecek potansiyel risklere bakacak olursak, Rusya ve Ukrayna arasında bir barış anlaşması imzalanmaya yaklaşırsa güvenli liman talebi bir miktar azalabilir” ifadelerini kullandı. 

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT 

Analistler ons altın için bugün direnç noktası olarak 2951 doları gösteriyor. Destekler ise 2931 ve 2919 dolarda. 

 

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