Altın fiyatları rekordan döndü

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ayında faiz indirimine gideceğini fiyatlayan piyasalarda yukarı yönlü hareketlenmeler dikkat çekiyor. Özellikle altın fiyatlarında yeni rekor seviyeler denenmeye devam ediyor.

Haberin Devamı

İKİ ÖNEMLİ GELİŞMEYE DİKKAT

Bugün ABD Merkez Bankası’nın son toplantısına dair tutanakları saat 21.00’de açıklanacak. Cuma günü ise Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısındaki sunumu merakla takip edilecek.

ALTIN DÜN REKOR KIRDI

Dün ons altın fiyatı 2531 dolar ile rekor kırarken, gram altın fiyatı 2756 lira ile tarihi zirvesini test etti. Ons altın günü 2514 dolardan kapatırken, gram altın 2736 lira seviyesinden kapattı.

BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın üçüncü işlem gününe 2513 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay seyrederek 2516 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2510 dolar, en yüksek ise 2520 dolar seviyeleri görüldü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Haberin Devamı

Güne 2738 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 2743 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2736 lira, en yüksek ise 2751 lira seviyeleri test edildi.