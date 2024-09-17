Altın fiyatları rekordan döndü

Para ve emtia piyasalarında gözler yarın açıklanacak olan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararında olacak. Fed’in politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık bir indirim de masada.

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Özellikle son dönemde piyasalar Fed’in 50 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğini fiyatlamıştı. Yarınki Fed faiz kararı sonrası altın fiyatlarında yön belli olacak.

DÜN ALTIN FİYATLARI REKOR KIRDI

Öte yandan geçtiğimiz gün ons altın 2589 dolar, gram altın 2830 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Zirve seviyeleri gören altın fiyatları bugün itibarıyla geri çekildi.

PİYASADA YÖN DEĞİŞTİ

Haftanın ikinci işlem gününe 2582 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda gerileyerek 2575 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2574 dolar, en yüksek ise 2587 dolar seviyeleri görüldü.

Güne 2823 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda gerileyerek 2819 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 2811 lira, en yüksek ise 2832 lira seviyeleri test edildi.