Son dakika: Altın fiyatları tırmanışa geçti
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 460 liradan işlem görüyor.
2020'nin son işlem gününde, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 454,1 liradan tamamlamıştı.
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Gram altın, yeni yıla da yükselişle başlamasının ardından saat 17.26 itibarıyla 460 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 751 lira, Cumhuriyet altını da 3.094 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda 1.939 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, uluslararası piyasalarda dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatının 1.920 dolar üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 1.940 ve 1.970 doların gündeme gelebileceğini, 1.880 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.