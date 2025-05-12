Altın fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı

Ons altın, hafta sonu İsviçre'de gerçekleştirilen ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen pozitif haberlerin piyasanın korkularını hafifletmesi ve yatırımcıların güvenli liman varlıklarından daha riskli yatırımlara yönelmesine neden olmasıyla düştü.

Haberin Devamı

Haftanın ilk gününde ABD'nin Çin mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in ABD mallarına uyguladığı gümrük vergilerini 90 gün için yüzde 125’ten yüzde 10'a düşüreceği açıklandı. Karar sonrası altın fiyatlarında düşüş hızlandı.

Ons altın bu sabah 3216 dolar seviyesine kadar geriledi. Şu sıralarda 3225 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTINDA HIZLI DÜŞÜŞ

Haftanın ilk işlem gününe 4144 liradan başlayan gram altın 4007 lira seviyesine kadar geriledi.

Reliance Securities Kıdemli Emtia Analisti Jigar Trivedi, “Dolar endeksi, Trump yönetiminin hafta sonu İsviçre'de yapılan ve altın fiyatları üzerinde baskı yaratan müzakerelerin ardından Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme kaydettiğini açıklamasıyla yükseldi” dedi.

Haberin Devamı

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Trivedi, “Yakın vadede, dolar değer kazanabileceğinden ve jeopolitik risklerin azalmasıyla sığınak talebi de düşebileceğinden altın muhtemelen düşmeye devam edebilir, dolayısıyla sarı metal yakın vadede 3.200 dolar seviyesine gerileyebilir” diye ekledi.

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler ons altının 3286 doların altında kalmaya devam etmesi halinde 3251 dolar desteğinin test edilmesini bekliyor. Buranın altında ise 3206 dolar desteği mevcut. Yukarıda dirençler ise 3322 ve 3366 dolarda.